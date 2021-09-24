За добу в Україні вакцинували понад 153 тисячі людей, загалом зробили майже 12 млн щеплень

За минулу добу від коронавірусу вакцинували 153 628 людей. Одну дозу отримали 96 986 людей, повністю імунізовані - 56 642 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Протягом доби працювали:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу - 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 355 959 людей.
Загалом зробили 11 979 985 щеплень.
Нагадаємо, вперше з квітня в Україні понад 9 тисяч нових COVID-випадків за добу.
Раніше повідомлялося, що вчора в Україні посилили карантин і запровадили "жовту" зону адаптивного карантину.