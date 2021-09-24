RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

За добу в Україні вакцинували понад 153 тисячі людей, загалом зробили майже 12 млн щеплень

Автор: Инна Собора

За минулу добу від коронавірусу вакцинували 153 628 людей. Одну дозу отримали 96 986 людей, повністю імунізовані - 56 642 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Протягом доби працювали:

  • 993 мобільні бригади,
  • 3 057 пунктів щеплення;
  • 349 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу - 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 355 959 людей.

Загалом зробили 11 979 985 щеплень.

Нагадаємо, вперше з квітня в Україні понад 9 тисяч нових COVID-випадків за добу.

Раніше повідомлялося, що вчора в Україні посилили карантин і запровадили "жовту" зону адаптивного карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВакцинація