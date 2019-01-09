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За добу в Україні сталися майже 500 ДТП

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 12:44
За добу в Україні сталися майже 500 ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Було складено 121 адмінпротокол за керування у стані сп'яніння

Протягом минулої доби, 8 січня, в Україні сталися 477 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Патрульної поліції

Як зазначається, всього було опрацьовано 5020 викликів. Крім того, за добу було затримано 65 людей, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. З-поміж них: 3 грабежі; 5 крадіжок; 2 заволодіння авто; 5 випадків незаконного зберігання зброї та боєприпасів; 12 наркозлочинів; 8 випадків нанесення тілесних ушкоджень; 9 осіб в розшуку.

Також було складено 121 адмінматеріал за керування у стані сп`яніння й винесено 3843 постанови, з яких 3416 - за порушення ПДР.

За добу в Україні сталися майже 500 ДТП

Нагадаємо, у Львівській області 7 січня внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом на автодорозі Київ - Чоп біля села Ясенів у Бродівському районі загинула дитина, ще шестеро людей, зокрема троє дітей, шпиталізовано.

Раніше повідомлялося, що у Київській області внаслідок зіткнення пасажирського автобусу з легковим автомобілем загинули 3 людини.

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