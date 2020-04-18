За добу в Україні коронавірусом захворіли близько 100 медиків

В Україні за минулу добу, 17 квітня, коронавірусом захворіли 99 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Усього за вчора підтвердили 444 випадки захворювання, 124 людини були госпіталізовані.

"За добу 444 громадян захворіли, з них 12 дітей і 99 медичних працівників. Були госпіталізовані 124 людини. Зафіксовано 8 летальних випадків. Але хороша новина, що 29 осіб одужали", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що всього кількість випадків коронавірусу в Україні зросла до 5106 осіб.

Також повідомлялося, що з початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 333 дитини, а також 978 медпрацівників. Одужали 275 осіб.

Крім цього у Києві кількість випадків захворювання збільшилася до 770. За минулу добу в столиці підтвердили 65 нових заражень, близько половини з яких - 26, в Києво-Печерській лаврі.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що після Великодня коронавірусом можуть захворіти від 2 до 10 відсотків населення України. При 10% захворюваності медики будуть вибирати, кому жити".