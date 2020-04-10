За добу в Україні від коронавірусу померли 12 людей

За останні 24 години від коронавірусу померли ще 12 українців. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

За інформацією МОЗ, станом на ранок 10 квітня, кількість летальних випадків від COVID-19 в Україні збільшилась до 69. Вчора повідомлялося про 57 смертей від інфекції.

Напередодні у Запорізькій області підтвердили першу смерть від коронавірусу, помер 60-річний житель Мелітополя.

Також повідомлялося, що у Чернівецькій лікарні померла жінка 1957 року народження, у якої підозрювали коронавірусну інфекцію. Всього у Чернівецькій області було зафіксовано 302 випадки коронавірусу.

Загалом у світі, станом на 10 квітня, коронавірусом інфікувалися понад 1,6 млн жителів планети. Кількість смертельних випадків наближається до 100 тисяч.