За добу в Україні від коронавірусу померли 10 осіб

За минулу добу в Україні померло 10 людей в результаті інфікування коронавирусом. Про це на брифінгу в неділю повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, коефіцієнт летальності на сьогодні становить 3%.

"За минулу добу у нас 10 чоловік одужали. Та на жаль є 10 повідомлень про летальні випадки від коронавирусной хвороби. Коефіцієнт летальності на сьогоднішній день складає 3%... Одужали 89 осіб, у тому числі 7 медпрацівників. Померло всього 83 людини. Показник одужання вже другий день перевищує кількість померлих", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні кількість хворих COVID-19 зросла до 2777 осіб. За добу зафіксовано 266 нових випадків. Серед померлих переважають особи у віці від 50-ти років (85,5%).

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