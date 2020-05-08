За добу смертельні випадки від коронавірусу зафіксували у 13 областях

Найбільше людей померло у Чернівецькій області - як за добу, так і загалом
За минулу добу в Україні зареєстрували рекордну кількість смертей від коронавірусу - 21, найбільше людей померло у Чернівецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення коронавірусу апарату РНБО.
З початку епідемії пікову кількість смертей було зафіксовано кілька разів: 17 квітня - 16 випадків, 19 квітня - 18 випадків, 29 квітня - 17 випадків. Сьогодні в Україні зареєстрували 21 летальний випадок від коронавірусу.
Найбільше людей померло у Чернівецькій області - як за добу, так і загалом. Всього 8 травня смертельні випадки зареєстрували у 13 регіонах:
Напередодні у Одеській області зафіксували п’яту смерть від коронавірусу. 7 травня, вдень померла 60-річна мешканка села Липецьке Подільського району, яка була доставлена в міську лікарню Подільського у важкому стані тиждень тому. У неї була зайва вага.
За даними британських вчених, ожиріння стало найбільш значущим чинником для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, за ним слідували куріння і повільна ходьба. При цьому ожиріння подвоювало ризик потрапляння до лікарні.