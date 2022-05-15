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За добу Росія обстріляла 11 міст та сел в Донецькій області: є загиблі та поранені

Фото: за добу Росія обстріляла 11 міст та сел в Донецькій області (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Гурковська

За добу суботи, 14 травня, російські військові обстріляли 11 населених пунктів в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

"Руйнувань зазнали 36 цивільних об’єктів - житлові будинки, промислові, тягова електрична станція, медичний заклад, - йдеться в повідомленні. - Окупанти вбили мирних жителів, є поранені".

Так, російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, смт Очеретино, смт Дробишево, смт Північне, смт Керамік, с. Берестове, с. Богородичне, с.Новокалинове.

"Ворог обстрілював мирне населення зі стрілецької зброї, авіації, танків, важкої артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню "Град", - додали в поліції.

Як повідомлялось, російські війська 14 травня обстріляли Донецьку область. Внаслідок цього загинули 3 мирних мешканців.

13 травня війська РФ за добу в Донецькій області вбили одного цивільного.

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Донецька область