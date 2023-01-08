За сутки оккупанты убили одного жителя Бахмута, еще 7 ранили

"За 7 января россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Бахмуте", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 8 человек получили ранения: 7 - в Бахмуте и один - в Соледаре.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1293 человека, еще 2831 ранены.