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За сутки оккупанты убили одного жителя Бахмута, еще 7 ранили

Фото: за сутки оккупанты убили одного жителя Бахмута, еще 7 ранили (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За субботу, 8 января, российские оккупанты убили 1 жителя Донецкой области. Еще 8 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 7 января россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Бахмуте", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 8 человек получили ранения: 7 - в Бахмуте и один - в Соледаре.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1293 человека, еще 2831 ранены.

Ранее сообщалось, российские войска 6 января обстреляли Бахмут и район. В результате вражеских ударов два человека погибли, а еще 13 получили ранения.

Напомним, оккупанты в ночь на 8 января атаковали ракетами Донецкую область. В результате обстрелов врага никто не пострадал.

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Донецкая областьБахмут