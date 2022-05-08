RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За добу через обстріли в Харьківській області сталися три пожежі: загинула 83-річна жінка

Фото: окупанти продовжують обстрілювати Харківську область (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Опівночі неділі, 8 травня, в Барвінкове Ізюмського району снаряд російських окупантів влучив у двоповерховий будинок. Зайнялася пожежа, загинула 83-річна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ДСНС у Харківській області станом на 7.00 ранку.

"В результаті потрапляння боєприпасу сталася пожежа у квартирі на другому поверсі будівлі та охопила площу 50 кв. м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 03:05. Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій будинку, під якими рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1939 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Також через обстріли рятувальники виїздили на гасіння пожеж у двоповерховому та приватному будинку, а також у хвойному лісі. Пожежі сталися у Ізюмському та Чугуївському районах області.

Як повідомлялося, раніше в Харківській області внаслідок обстрілів російської армії за добу загинули двоє людей - у Золочівській громаді та Чугуївському районі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніПожежа