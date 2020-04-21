За добу в Миколаївській області подвоїлася кількість випадків зараження коронавірусом

У Миколаївській області, яка довго залишалася останнім регіоном без коронавірусу, за останні 24 години кількість випадків захворювання подвоїлася. Про це повідомляє обласна держадміністрація.

Зазначено, що за добу в області підтвердили 42 випадки коронавірусу, а всього в регіоні - 83 випадки.

Відзначається, що 33 людини з 83 підтверджених випадків - це жителі Вознесенська і Вознесенського району, 28 - Доманівського району, 9 - Миколаєва, 6 - Первомайська, 4 - Арбузинського району. Також виявили в Южноукраїнську, Казанківському та Врадіївському районі.

Нагадаємо, в Україні за добу заразилися коронавірусом 415 осіб. Так, всього в Україні досліджено 61 997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Як писало РБК-Україна, станом на 15 квітня перший випадок коронавірусу виявили в Миколаєві, а всього в області на той момент було 22 хворих.

Так, з 16 березня введено облік жителів Миколаївської області, які прибули з-за кордону. За ними ведеться медико-санітарне спостереження і контроль за дотриманням термінів і умов самоізоляції. Всього на обліку 3166 осіб.