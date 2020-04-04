За добу медики отримали вдвічі більше повідомлень про підозри на коронавірус

Протягом минулої доби медики в Україні отримали вдвічі більше повідомлень про підозру на коронавірус, ніж за попередню добу. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу, передає кореспондент РБК-Україна.

Отримано понад 600 підозр.

"За добу надійшло 636 повідомлень про підозру на коронавірусну хворобу. Це майже у два рази більше, ніж за попередню добу", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, що всього за минулу добу було зафіксовано 154 нових людей, хворих на коронавірус, серед яких 10 дітей. Госпіталізовано 92 особи.

Головний санітарний лікар також додав, що протягом минулої доби скоєно 9158 виїздів бригад медичної допомоги, в тому числі 112 викликів було саме через підозри на COVID-19. За результатами цих викликів 112 90 осіб були госпіталізовані.

Крім цього, за його словами, без дотримання суворих карантинних норм пік захворюваності коронавірусом може початися 14-15 квітня.

Також він повідомив, що люди можуть залишити місце самоізоляції лише два рази в тиждень для поповнення запасів предметів першої необхідності.

Також РБК-Україна писало, що з 6 квітня постановою уряду в Україні посилюють карантинні заходи. Зокрема, поліції дали право перевіряти документи на вулиці.