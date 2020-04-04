ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За добу медики отримали вдвічі більше повідомлень про підозри на коронавірус

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 12:49
За добу медики отримали вдвічі більше повідомлень про підозри на коронавірус
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Всього за минулу добу було зафіксовано 154 нових випадків коронавірусу

Протягом минулої доби медики в Україні отримали вдвічі більше повідомлень про підозру на коронавірус, ніж за попередню добу. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу, передає кореспондент РБК-Україна.

Отримано понад 600 підозр.

"За добу надійшло 636 повідомлень про підозру на коронавірусну хворобу. Це майже у два рази більше, ніж за попередню добу", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, що всього за минулу добу було зафіксовано 154 нових людей, хворих на коронавірус, серед яких 10 дітей. Госпіталізовано 92 особи.

Головний санітарний лікар також додав, що протягом минулої доби скоєно 9158 виїздів бригад медичної допомоги, в тому числі 112 викликів було саме через підозри на COVID-19. За результатами цих викликів 112 90 осіб були госпіталізовані.

Крім цього, за його словами, без дотримання суворих карантинних норм пік захворюваності коронавірусом може початися 14-15 квітня.

Також він повідомив, що люди можуть залишити місце самоізоляції лише два рази в тиждень для поповнення запасів предметів першої необхідності.

Також РБК-Україна писало, що з 6 квітня постановою уряду в Україні посилюють карантинні заходи. Зокрема, поліції дали право перевіряти документи на вулиці.

Світові ціни на продовольство знизилися через пандемію коронавіруса До Італії вирушили 20 українських лікарів для допомоги в боротьбі з коронавірусом
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся