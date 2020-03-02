За добу коронавірусом у світі заразилися у 9 раз більше людей, ніж у Китаї

За межами Китаю було зареєстровано майже в 9 разів більше випадків зараження коронавірусом COVID-19, ніж у самому Китаї. Про це під час брифінгу заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, передає РБК-Україна.

За його словами, за добу коронавірусом у Китаї заразилися всього 206 осіб. При цьому лише 8 випадків зафіксовано за межами провінції Хубей, звідки спочатку поширилася інфекція. Гебреісус зазначив, що це найнижчий показник з 22 січня.

Водночас, кількість заражених поза Китаєм продовжує зростати.

"За останні 24 години було зареєстровано майже в 9 разів більше випадків COVID-19 за межами Китаю, ніж усередині Китаю", - заявив глава ВООЗ.

У цілому поза Китаєм зафіксовано 8739 випадків зараження в 61 країні зі 127 смертельними випадками.

Найбільше епідемія коронавірусу торкнулася Південної Кореї. Влада країни підтвердила 4200 випадків зараження з 22 смертельними випадками. Також вірус лютує в Італії, Ірані і Японії.

"Ситуація з Південною Кореєю доводить, що це унікальний вірус з унікальними можливостями. Цей вірус - не грип", - підсумував глава ВООЗ.

Нагадаємо, у світі вже понад 3000 осіб померли від коронавірусної інфекції, більшість смертей - на материковому Китаї.

Також РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного рівня до високого.