В Україні за добу від коронавірусу померли 6 осіб

Кількість смертельних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19, досягло 193. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За останню добу було зафіксовано 6 нових смертей від інфекції. Нагадаємо, 23 квітня повідомлялося про 187 випадків смерті.

"Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 193 людини, з них 99 чоловіків та 94 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%)", - повідомили у МОЗ.

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області зафіксували збільшення числа смертей від коронавіруса. За попередню добу померли четверо пацієнтів. Всі хворі мали важкі форми пневмонії. Також у Чернівецькій області від коронавіруса померли два медика.

РБК-Україна повідомляло, що, за даними вчених Інституту майбутнього людства Оксфордського університету, Австралійського національного університету і Гарвардського університету, при найкращому сценарії розвитку ситуації в Україні коронавірусом можуть заразитися 33-65 тис. українців.