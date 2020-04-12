За добу в Києві виявили ще 20 випадків COVID-19, захворів ще один медик

За минулу добу на коронавірус у Києві захворіли ще 20 осіб. Про це в Telegram повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, ще 20 киян захворіли за минулу добу, в столиці вже 416 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Зокрема, захворіли ще 5 жінок у віці від 49 до 60 років і 15 чоловіків у віці від 19 до 74 років.

"Серед захворілих за минулу добу киян - один медик. До лікарень міста госпіталізували чотирьох пацієнтів. Інші - лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів", - додав Кличко.

Відзначимо, лідерство за кількістю виявлених випадків продовжує утримувати Печерський район Києва - 94 хворих.

Інфографіка щодо коронавірусу в Києві (t.me/vitaliy_klitschko)



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Збройних силах України кількість хворих досягла 18 осіб. При цьому одна людина одужала, також на цьому тижні було зафіксовано летальний результат - померла жінка, яка працювала в одній з військових частин Івано-Франківської області.

Відзначимо, станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 2 777 випадків захворювання на COVID-19. При цьому 89 осіб одужали, 83 пацієнта з коронавірусом померли.