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За добу в Києві виявили ще майже 100 випадків COVID-19: карта

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Чверть всіх випадків зафіксували у Печерському районі

За минулу добу коронавірус у Києві виявили ще у 97 пацієнтів, місцева влада публікує оновлену карту захворюваності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Повідомляється, що вчора коронавірус лабораторним методом підтвердили у 97 осіб, з них - 10 медиків. Всього в столиці вже 989 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Лабораторно підтверджено випадки додалися в наступних районах:

  • Печерський +14
  • Шевченківський +3
  • Солом'янський +8
  • Дніпровський +9
  • Святошинський +10
  • Деснянський +10
  • Подільський +8
  • Голосіївський +15
  • Оболонський +4
  • Дарницький +16

Фото: карта захворюваності в Києві (t.me/vitaliy_klitschko)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві закрили на карантин Покровський Голосіївський чоловічий монастир після того, як в ньому зафіксували 12 випадків захворювання на COVID-19.

Всього ж станом на 22 квітня кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 6592, померло 174 особи, а повністю одужали - 424. За минулу добу число виявлених випадків склало 467, захворюваність знову почала зростати. Лідером по захворюваності залишається Чернівецька області, де виявили понад тисячу випадків.

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