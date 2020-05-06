За добу в Києві ще 68 випадків COVID-19, захворіли троє медиків

За минулу добу коронавірус у Києві підтвердили ще у 68 пацієнтів, з них троє медиків. Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за минулу добу коронавірус лабораторно підтверджено у 68 осіб.

"Троє з них - медики. На сьогодні в столиці вже 1 651 підтверджений випадок ... 17 випадків підтверджених за минулу добу - у Києво-Печерській лаврі. Госпіталізовано до лікарень 24 пацієнти, інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що за добу одужали 8 осіб, а загальне число видужалих досягло 99 осіб.

Нагадаємо, станом на 6 травня загальна кількість інфікованих в Україні досягла 13 184 осіб, при цьому одужали 2 097 пацієнтів. З початку епідемії від коронавірусу померли 327 пацієнтів.

При цьому динаміка захворюваності знову почала зростати після триденного зниження, а лідером по добовій захворюваності стала Дніпропетровська область.

Тільки за минулу добу в Україні померло 11 осіб з коронавірусом.

