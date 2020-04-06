За добу в Києві ще 22 випадки COVID-19, серед них медики і 8-річна дитина

За минулу добу на коронавірус у Києві захворіли ще 22 людини, серед них медики і 8-річна дитина. Про це на брифінгу заявив київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за минулу добу захворіли ще 22 жителя Києва.

"Захворіли 5 жінок від 29 до 71 року і 16 чоловіків від 24 до 82 років. В їх числі два медики. Також захворів 8-ми річний хлопчик", - заявив Кличко.

Нагадаємо, на 6 квітня число заражених коронавірусом у Києві досягло 267 осіб. Крім того, померли вже четверо людей з підтвердженим діагнозом. Київський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України перевіряє на підтвердження або спростування діагнозу ще 97 зразків.

В цілому по країні за минулу добу кількість хворих збільшилася на 68 осіб - до 1319. Кількість смертей на 6 квітня збільшилася до 38, вилікувалися від коронавірусу 28 пацієнтів.

Відзначимо, за даними Міністерства закордонних справ, за кордоном 15 українців вилікувалися від коронавірусу і ще п'ятеро померли. Крім того, 167 українців проходять лікування.