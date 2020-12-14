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За добу в Європі коронавірус виявили майже у 170 тисяч осіб

Автор: Даша Харченко

Станом на 14 грудня в Європі виявили 169 тисяч нових заражень коронавірусом за добу. Всього у світі діагностовано 72 мільйони випадків зараження.

Про це свідчать дані WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.

Найбільше нових випадків щоденно в країнах Європи фіксують у Великобританії, Італії, Німеччині, Франції, Нідерландах та Україні. У світовому антирейтингу Україна знаходиться на 12-му місці.

Всього в світі діагностовано 72 мільйони випадків зараження, 50 мільйонів людей вилікувалися, 1 610 173 пацієнтів померло.

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Нагадаємо, у Німеччині з 16 грудня запроваджується жорсткий локдаун. Він триватиме мінімум до 10 січня. Зазначено, що по всій країні закриють магазини роздрібної торгівлі, за винятком продовольчих. У школах припинять очне навчання, закриють дитячі сади.

Як писало РБК-Україна, у Швейцарії посилюють карантин на тлі зростання захворюваності на коронавірус.

Тим часом в Іспанії розраховують на формування колективного імунітету від коронавіруса до кінця літа 2021 року. До того часу має бути вакциновано більшість жителів країни.

Прогноз погоди
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