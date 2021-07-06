Доба на Донбасі: унаслідок обстрілів бойовиків один військовий загинув, ще троє поранені

Протягом минулої доби, 5 липня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил. Унаслідок обстрілів один український військовий загинув та ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Піски противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Чермалика російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з протитанкового ракетного комплексу.

Неподалік Новозванівки ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Новотошківського збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

А в районі населених пунктів Причепилівка та Кримське окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Крім того, троє військових отримали поранення. Воїнів доправлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7 ранку, 6 липня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.