Доба на Донбасі: унаслідок обстрілів бойовиків один військовий загинув, ще троє поранені
Протягом минулої доби, 5 липня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил. Унаслідок обстрілів один український військовий загинув та ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Золотого-4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
В районі населеного пункту Піски противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Чермалика російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з протитанкового ракетного комплексу.
Неподалік Новозванівки ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
Біля Новотошківського збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
А в районі населених пунктів Причепилівка та Кримське окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Крім того, троє військових отримали поранення. Воїнів доправлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
Станом на 7 ранку, 6 липня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, 4 липня в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув та один отримав поранення.