За добу на Донбасі загинув один військовослужбовець, ще один був поранений

За добу, 13 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі унаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув український військовий, ще один був поранений. Його доставлено у медичний заклад, де йому надають необхідну лікарську допомогу.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

За інформацією штабу, за минулу добу на Донбасі бойовики вогонь не відкривали, але водночас фіксувалися інші факти порушення терористами домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ.

Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 противник здійснював інженерне обладнання позицій в бік українських підрозділів.

З початку поточної доби обстрілів з боку бойовиків не було.

Раніше стало відомо про загибель одного українського військовослужбовця в результаті необережного поводження зі зброєю.

Нагадаємо, 12 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню, попри наявний режим перемир'я.