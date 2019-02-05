За добу на Донбасі загинув один український військовий, одного поранено

За даними розвідки, шість окупантів знищено, четверо поранені

В районе проведения операции Объединенных сил 4 февраля российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе четыре раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, один украинский военный погиб, один ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактическоq группировки "Восток" боевики обстреляли позиции в районе поселков Опытное и Невельское.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции в районе хутора Свободный, населенного пункта Новолуганское и поселка Крымское", - также говорится в сообщении.

По данным разведки, 4 февраля шесть оккупантов уничтожены и четверо получили тяжелые ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, на Светлодарском направлении украинские военные из подразделения операции Объединенных сил задержали мужчину, который пытался вступить в ряды боевиков. Задержанным оказался гражданин Украины, ранее дважды судимый на общий срок наказания свыше 15 лет.