За добу на Донбасі загинув один український військовий, одного поранено

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, шість окупантів знищено, четверо поранені

У районі проведення операції об'єднаних сил 4 лютого російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, зокрема чотири рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, один український військовий загинув, одного поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли позиції в районі селищ Опитне та Невельське.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції в районі хутора Вільний, населеного пункту Новолуганське та селища Кримське", - також йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 4 лютого шість окупантів знищено та четверо отримали важкі поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, на Світлодарському напрямку українські військові з підрозділів операції Об'єднаних сил затримали чоловіка, який намагався вступити до лав бойовиків. Затриманим виявився громадянин України, раніше двічі судимий на загальний термін покарання понад 15 років.