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За добу на Донбасі загинув один український військовий, одного поранено

Новини » Надзвичайні події    05.02.2019 - 07:25
За добу на Донбасі загинув один український військовий, одного поранено
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, шість окупантів знищено, четверо поранені

У районі проведення операції об'єднаних сил 4 лютого російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, зокрема чотири рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, один український військовий загинув, одного поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли позиції в районі селищ Опитне та Невельське.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції в районі хутора Вільний, населеного пункту Новолуганське та селища Кримське", - також йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 4 лютого шість окупантів знищено та четверо отримали важкі поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

За добу на Донбасі загинув один український військовий, одного поранено

Нагадаємо, на Світлодарському напрямку українські військові з підрозділів операції Об'єднаних сил затримали чоловіка, який намагався вступити до лав бойовиків. Затриманим виявився громадянин України, раніше двічі судимий на загальний термін покарання понад 15 років.

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Теми: Новини ООС
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