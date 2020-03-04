Доба на Донбасі: один військовий загинув та п'ятеро поранені

Протягом минулої доби, 3 березня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п’ятеро захисники отримали поранення.

Зазначається, що противник обстріляв позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

чотири рази неподалік Широкиного - з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Зайцевого - з підствольного гранатомету;

поруч з Лебединським - з міномету калібру 82 мм - 8 мін, а також противник здійснив обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Луганського.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 2 березня на Донбасі бойовики 13 разів обстрілювали позиції українських військових. П'ятеро українських військових отримали поранення.

РБК-Україна писало, що 2 березня бойовики на Донбасі в черговий раз пішли на загострення ситуації, в результаті обстрілу Красногорівки поранено мирного жителя.