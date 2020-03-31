Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще четверо отримали поранення

По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї
Протягом минулої доби на Донбасі бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один - бойове ураження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що бойовики обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
Дванадцять обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог шість разів обстріляв позиції українських захисників.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 березня бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Шумів Торецького району Донецької області. В результаті активізації бойових дій поранення отримали двоє українських бійців.
Минулого тижня на Донбасі в результаті обстрілу постраждала мирна мешканка. Жінка отримала поранення в ході обстрілу житлового сектора поблизу Авдіївської промислової зони під Донецьком.