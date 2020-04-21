Доба на Донбасі: один український військовий загинув, четверо поранені

Ситуація на Донбасі протягом минулої доби, 20 квітня, загострилась. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовий операції Об'єднаних сил, передає штаб ООС.

Ще троє військовослужбовців поранені, а один зазнав бойового ураження. Загалом збройні формування Російської Федерації, порушили дотримання режиму припинення вогню 13 разів. Обстріли велися із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення. Також були застосовані гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперська та стрілецька зброя.

Обстріли зафіксовані біля Авдіївки, Тарамчука, Опитного та Пісків, також неподалік Гнутового, Кам’янки, Мар’їнки, біля населеного пункту Шуми, а атакож неподалік Новоолександрівки і Кримського.

"Минулої доби наші військовослужбовці, утримуючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч... За попередніми даними розвідки, 20 квітня українські військовослужбовці знищили одного окупанта та щонайменше трьох поранили", - додали в ООС.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, ввечері 20 квітня бойовики на донбасі обстріляли позиції українських військових біля Авдіївки. Внаслідок цього один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове ураження.