Доба на Донбасі: один український військовий загинув, двоє поранені

На Донбасі ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил різко загострилася - минулої доби внаслідок ворожих обстрілів вбито одного українського військового, ще двоє поранені. Про це передає штаб ООС.

Загалом протягом 9 квітня зафіксовано, що збройні формування Російської Федерації здійснили 21 обстріл українських позицій. Дев’ять обстрілів - із застосуванням мінометів 120-го і 82-го калібру, що є порушенням мінських угод.

Бойовики також по опорних пунктах ОС відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"З метою припинення ворожих провокацій та стабілізації ситуації наші воїни активно застосовували чергові вогневі засоби", - зазначили в штабі та додали, що втрати бойовиків за минулу добу - один убитий та один поранений.

Противник відкривав вогонь по оборонних пунктах біля Павлополя (випущено п’ять мін), Водяного (чотири міни), Красногорівки, Новомихайлівки, Авдіївки, в районі сіл Пищевик та Старогнатівка, Богданівка.

Нараховано 38 мін, які були випущені бойовиками поблизу Оріхового. Також обстріли зафіксовано біля населених пунктів Хутір Вільний, Новолуганське, Новоолександрівка і Попасна. Загалом на цих ділянках противник випустив 18 мін.

"У районі Кримського російські окупанти двічі обстріляли наші позиції з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. Поруч з Новгородським проти підрозділу Об’єднаних сил окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс", - додали в ООС.

Від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли українські позиції біля Новозванівки та Новоолександрівки. Втрат в лавах ООС немає.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу не зафіксовано", - передали в штабі.

Нагадаємо, ввечер 9 квітня окупаційні війська влаштували обстріли позицій Об’єднаних сил. Внаслідок цього були поранені двоє українських військових. Перший дістав осколкове поранення біля населеного пункту Оріхове. Ще один український боєць дістав поранення неподалік населеного пункту Кримське.