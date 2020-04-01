Доба на Донбасі: один український військовий загинув, троє травмовані

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики провели 14 обстрілів

На Донбасі протягом минулої доби, 31 березня, внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації один український військовий загинув, двоє отримали поранення. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики 14 разів обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два обстріли зафіксовано біля Красногорівки (випущено 20 мін), біля Пісок (10 мін), три обстріли поблизу Авдіївки (32 міни), а також біля Широкіного, Гнутового, Кам’янки, Опитного, Старогнатівки.

Також противник відкривав вогонь у районі Новотошківського, Луганського, Зайцевого.

"Наявними вогневими засобами наші захисники вчасно реагували на кожен ворожий обстріл та дали окупантам гідну відсіч... На превеликий жаль, наслідком злочинних дій окупантів стали втрати у лавах наших захисників. Учора під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення. Один воїн зі складу Об’єднаних сил отримав мінно-вибухову травму, підірвавшись на міні російського виробництва", - зазначили в ООС.

У той же час розвідка повідомила, що 31 березня ліквідовано трьох російських окупантів, ще одного було поранено. Українські військовослужбовці також знищили ворожу бойову машину піхоти.

Від початку середи, 1 квітня, бойовики обстрілювали українські позиції поблизу Мар’їнки, втрат серед українських захисників немає.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - уточнили в штабі.

Нагадаємо, 30 березня на Донбасі один військовослужбовець ООС загинув, четверо отримали поранення.