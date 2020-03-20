Доба на Донбасі: один український військовий загинув, ще один поранений

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 15 разів порушили режим "тиші"

На Донбасі минулої доби, 19 березня, внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації військові зі складу операції Об'єднаних сил зазнали втрат. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що один український військовослужбовець загинув та ще один отримав поранення. Бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари", - зазначили в ООС.

Зафіксовано по два обстріли неподалік Красногорівки (випущено 6 мін), поруч з Лебединським (16 мін), поблизу Павлополя та Василівки, поруч з Авдіївкою та біля населеного пункту Славне.

Ще чотири рази бойовики відкривали вогонь в районі населеного пункту Кримське (випущена 41 міна), неподалік Новолуганського, поблизу Новотошківського (10 мін), а в районі населеного пункту Новоолександрівка вівся снайперський вогонь.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, ввечері 19 березня штаб ООС повідомив, що внаслідок снайперського вогню на Донбасі загинув український військовий.