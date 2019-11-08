Доба на Донбасі: один український військовий загинув, ще четверо поранені

Протягом минулої доби, 7 листопада, на Донбасі бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовослужбовець загинув та ще чотири отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що позиції підрозділів Об'єднаних сил обстрілювали із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також, ворог застосовував протитанкові керовані ракети.

Обстріли зафіксовані неподалік Водяного, Пісків, Гнутового, Опитного, Красногорівки. Протитанкові керовані ракети використали біля Авдіївки.

Крім того, бойовики відкривали вогонь поблизу Кримського, Південного, Луганського, Хутора Вільного, Новолуганського, Майорська.

"З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл наших позицій з автоматичних гранатометів у районі Луганського. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що розведення сил і засобів в районі населеного пункту Петровське в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі розпочнеться 8 листопада о 12:00.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що після розведення сил в Золотому Луганської області не було зафіксовано порушень режиму тиші.