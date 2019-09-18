Доба на Донбасі: один український військовий загинув та ще двоє поранені

Протягом минулої доби, 17 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок чого один український військовий загинув та ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що обстріли здійснювали з заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зокрема, обстрілювали Новотроїцьке, Водяне, Павлополь, Лебединське, Залізне, Новотошківське, Новолуганське, Луганське.

"За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув, два - отримали поранення", - говориться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню неподалік Травневого з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Напередодні в ООН заявили, що відновлення режиму припинення вогню на Донбасі призвело до помітного зменшення кількості жертв серед цивільного населення.

Раніше повідомлялося, що за даними ООН, за більш ніж п'ять років на Донбасі загинули 3339 мирних жителів.