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Доба на Донбасі: один український військовий загинув та ще один поранений

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 07:11
Доба на Донбасі: один український військовий загинув та ще один поранений
Ілюстративне фото (ООС)

Всього за добу зафіксовані 15 обстрілів

Протягом минулої доби, 2 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовослужбовець загинув, ще один - отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли здійснювалися із заборонених Мінськом артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, обстріли зафіксовані неподалік Водяного, Гранітного, Лебединського, Новомихайлівки, Талаківки, Новотроїцького, Гнутового, Красногорівки, Новотошківського, Новозванівки та Хутора Вільного.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення", - говориться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню поблизу Павлополя.

РБК-Україна писало, що за добу 1 вересня на Донбасі бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув український військовий.

Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації та її найманці на Донбасі увечері в неділю, 1 вересня, знову вдалися до провокацій та порушили заборону на використання будь-якої зброї, здійснивши кілька обстрілів українських позицій у напрямку населених пунктів.

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