Доба на Донбасі: один український військовий загинув та ще один поранений

Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики 17 разів порушили "тишу"

Протягом минулої доби, 30 серпня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один військовослужбовець загинув та ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що позиції українських військових обстрілювали із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

шість разів неподалік Водяного - із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, снайперської та стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів;

неподалік Троїцького - із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч Лебединського - із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм;

близько Мар'їнки - з підствольних гранатометів;

поблизу Новомихайлівки - зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів - поблизу Новотроїцького, Золотого-4, Новолуганського, Майорська, Станиці Луганської, Новозванівки.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню - поблизу Водяного та Зайцевого. Про загиблих чи поранених не повідомляється.

Нагадаємо, за добу 29 серпня бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Російські війська і їх найманці застосовували озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

РБК-Україна писало, що на Донбасі у середу, 28 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці застосували безпілотник для скиду гранати.