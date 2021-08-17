Доба на Донбасі: бойовкии п'ять разів порушили "режим тиші", один військовий загинув

Так, біля Золотого-4 бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 17 серпня, бойовики вже двічі відкривали вогонь на Донбасі - біля Причепилівки та Водяного. Втрат серед українських військових немає