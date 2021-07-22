Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений

Протягом минулої доби, 21 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Постраждв один український військовослужбовець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Поблизу селища Піски бойовики застосували міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.
Біля Мар'їнки російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.
"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий дістав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний", - йдеться в повідомленні.
Станом на 7 годину ранку, 22 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.