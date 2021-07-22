RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений

Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 21 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Постраждв один український військовослужбовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Так, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу селища Піски бойовики застосували міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Біля Мар'їнки російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий дістав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 22 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас