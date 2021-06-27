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Доба на Донбасі: бойовики відкривали вогонь на восьми напрямках, загинув військовий

Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби на Донбасі зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. Загинув український військовослужбовець.

Про це повідомили у прес-службі ООС.

Так, поблизу населеного пункту Піски противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

Неподалік Гнутового бойовики двічі обстрілювали українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстрілювали наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

Поблизу Новгогородського ворог обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1.

Неподалік Золотого-4 російські найманці здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Біля Широкиного російські окупанти обстрілювали наших військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Красногорівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 27 червня зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню поблизу селища Шуми.

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Донбасбойовики