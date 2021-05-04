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Доба на Донбасі: бойовики обстрілювали позиції ООС з мінометів та гранатометів

Автор: Анастасія Рокитна

За минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. З початку цієї доби позиції ЗСУ обстріляли один раз.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єданних сил.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Неподалік Водяного та Талаківки стріляли з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу селищ Широкине та Лебединське російські окупанти здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм.

У районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь у бік позицій ЗСУ зі стрілецької зброї.

Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське - ще й зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, з семи КПВВ на Донбасі працює лише один.

Зазначимо, представники ЄС на зустрічі з російським послом жорстко засудили дії РФ.

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