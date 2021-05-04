Доба на Донбасі: бойовики обстрілювали позиції ООС з мінометів та гранатометів

За минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. З початку цієї доби позиції ЗСУ обстріляли один раз.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.
Неподалік Водяного та Талаківки стріляли з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу селищ Широкине та Лебединське російські окупанти здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм.
У районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь у бік позицій ЗСУ зі стрілецької зброї.
Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське - ще й зі стрілецької зброї.