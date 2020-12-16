Доба на Донбасі: бойовики порушили перемир'я 11 разів, стріляли з гранатометів

Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, ворожа вогнева активність спостерігалася поблизу населених пунктів Шуми, Авдіївка, Опитне та Водяне. Протягом доби противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Вогневі провокації збройних формувань Російської Федерації не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 16 грудня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Вони вели вогонь поблизу Водяного з станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) зафіксувала 21 порушення перемир'я на Донбасі.

Нагадаємо, українська розвідка зафіксувала проведення російсько-окупаційними силами військових зборів на Донбасі.