Доба на Донбасі: бойовики 5 разів порушили режим "тиші", загинув військовий

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 22 серпня, 5 разів порушили режим "тиші". Вони обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр операції Об'єднаних сил.
Бойовики обстрілювали позиції поблизу Луганського, в районі населеного пункту Піски.
Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Крім того, в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.
Станом на 7 годину ранку, 23 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель була в Києві, де провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Вона заявила, що Росія є участником конфлікту на Донбасі.