RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Доба на Донбасі: бойовики 5 разів порушили режим "тиші", загинув військовий

Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 22 серпня, 5 разів порушили режим "тиші". Вони обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Бойовики обстрілювали позиції поблизу Луганського, в районі населеного пункту Піски.

Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Крім того, в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

Станом на 7 годину ранку, 23 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель була в Києві, де провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Вона заявила, що Росія є участником конфлікту на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас