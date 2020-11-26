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За добу від COVID-19 у світі померла рекордна кількість людей

Четвер 26 листопада 2020 05:11
За добу від COVID-19 у світі померла рекордна кількість людей
Фото: дівчина в масці (pexels)
Автор: РБК-Україна

За минулу добу від коронавірусу загинули майже 12 тисяч осіб. Це найбільше за весь час пандемії.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Найбільше смертей зафіксували у США - 2,3 тисячі випадків. Майже у три рази менше летальних випадків виявили у Мексиці, в Італії - понад 700 осіб за добу.

Понад 600 хворих померли у Бразилії, Польщі та Великій Британії.

Наразі у світі від COVID-19 загинули 1 мільйон 425 тисяч осіб, вилікувались - майже 42 мільйони, хворіють - 17,3 мільйона.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України допускають введення більш жорстких обмежень в Україні. Посилений карантин вводиться з точки зору епідеміології і цифр зростання.

Також в коментарі РБК-Україна експерт повідомив, що пік коронавірусу в Україні може бути в січні-лютому. Протягом тижня-двох буде потужна епідемічна хвиля.

Раніше стало відомо, що у Європейському союзі планують провести перші вакцинації проти коронавірусу вже до кінця грудня. Держави-члени ЄС закликали готуватися до вакцинації.

До слова, у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали "світлом в кінці тунелю" останні результати досліджень вакцини проти коронавірусу.

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