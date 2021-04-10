За добу в Британії вакцинували рекордну кількість людей

Близько 449 269 осіб отримали друге щеплення від коронавірусу упродовж останньої доби. Відтак 6 541 174 осіб у Британії вже повністю вакциновані.

Попередній рекорд за кількістю прищеплених був зафіксований 1 квітня. Тоді ін'єкції отримали 445 416 осіб.

Загалом у Британії принаймні одне щеплення від коронавірусу отримали 31 903 366 людей.

Водночас в країні за останню добу зафіксували 3 150 нових випадків і 60 смертей від коронавірусу.

Нагадаємо, консультативна група експертів з вакцинації при уряді Великобританії рекомендувала не використовувати вакцину від коронавірусу AstraZeneca для вакцинації громадян віком до 30 років. Фахівці вважають, що даній віковій групі необхідно запропонувати альтернативний препарат для вакцинації замість AstraZeneca.

До слова, тільки в Британії виявили 30 випадків тромбозу у людей, яких вакцинували препаратом AstraZeneca. Випадки тромбозу фіксували і в інших країнах Європи, деякі з них припиняли вакцинацію цим препаратом.