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За добу 8 пожеж. Окупанти навмисно нищать поля з пшеницею в Донецькій області

Фото: в Донецькій області за добу виникло 8 пожеж полів з пшеницею через обстріли (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти спеціально нищать врожай в Україні, завдаючи обстрілів по полях з пшеницею. Донецька область не стала винятком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Донецькій області.

"Рятувальники Донецької області протягом доби ліквідували 8 пожеж пшениці на корені, які виникли внаслідок ворожих обстрілів на території Краматорського, Покровського та Бахмутського районів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це не перша подібна "акція" росіян, спрямована на знищення українських запасів зерна. Так, у результаті обстрілу Дніпропетровської області раніше було зруйновано склад із 40 тоннами зерна.

Як повідомлялось, буквально 4 липня ворог також обстріляв Криворізький район Дніпропетровської області. Під вогнем опинилося поле з озиминою.

Також 26 червня РФ 7 разів обстріляла Чернігівську та Сумську області з мінометів та ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне із сільськогосподарських підприємств Семенівського району Чернігівської області, згоріло зерно в ангарах.

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Донецька область