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В "Суспільному" заявили про затримання менеджера філії в Івано-Франківську

Івано-Франківськ, Вівторок 01 грудня 2020 20:32
В "Суспільному" заявили про затримання менеджера філії в Івано-Франківську
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В Івано-Франківську сьогодні, 1 грудня, співробітники Служби безпеки України затримали менеджера філії "Суспільного". Менеджера підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

Про це заявили в "Суспільному".

Як розповіли в мовнику, сьогодні правоохоронці провели обшуки в офісі Івано-Франківської філії та затримали менеджера. Зараз їй готують оголошення підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді ув'язнення терміном до 10 років.

"Якщо неправомірні дії співробітника філії буде підтверджено, "Суспільне" ухвалить відповідні заходи щодо винних осіб. Суспільний мовник не толерує порушення закону будь-ким", - йдеться в заяві мовника.

У мовнику сподіваються на об'єктивне розслідування справи без будь-якого тиску на компанію. Водночас "Суспільне" готове співпрацювати зі слідством у справі стосовно свого співробітника.

Нагадаємо, навесні 2020 року "Суспільне" виявилося перед загрозою закриття через борги. Мовник просив Кабмін погасити заборгованість перед акціонерним товариством "Євроньюз".

Також РБК-Україна писало, що Японія погодилася профінансувати "Суспільне". Японія надала мовнику грант на суму понад 2 млн доларів для купівлі обладнання.

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