Не існує перевірених ефективних засобів лікування коронавіруса, - ВООЗ

Не існує перевірених ефективних засобів лікування нового коронавіруса. Про це заявив виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майк Райан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що через тиждень в Женеві зустрінуться сотні експертів для визначення пріоритетів в області досліджень і розробок коронавирусних препаратів, засобів діагностики і вакцин для боротьби зі спалахом.

"Не існує перевірених ефективних засобів лікування нового коронавіруса", - заявив Райан.

Серед учасників будуть експерти з клінічних досліджень і досліджень джерела вірусу на тварин, який з'явився на ринку в центральному китайському місті Ухань.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявив, що багатонаціональна група, очолювана ВООЗ, дуже скоро відправиться в Китай, щоб співпрацювати з китайськими властями у боротьбі з цим спалахом. У той же час, він не повідомив ніяких подробиць.

За словами Тедроса, в Китаї налічується 24 363 підтверджених випадки захворювання, у тому числі 490 смертей. За останні 24 години було зареєстровано більшість випадків захворювання за один день з моменту початку спалаху.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ потребує майже 700 мільйонів доларів для боротьби з новим різновидом коронавіруса, який поширюється по світу після спалаху в Китаї.

РБК-Україна писало, що Великобританія досягла прориву в пошук вакцини від нового виду коронавіруса. Британські вчені скоротили частину необхідного на створення вакцини часу з двох-трьох років до 14 днів.