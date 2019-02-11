У Путіна вважають, що Росія багато років залишатиметься його державою

Сурков передрік піднесення російської нації завдяки Путіну

Так называемая "большая политическая машина" российского президента Владимира Путина будет определять лицо России в ближайшие сто лет. Об этом пишет помощник Путина Владислав Сурков в статье для "Независимой газеты", передает РБК-Украина.

В частности, Сурков отметил, что в России складывается государство нового типа, которое может определить "возвышение российской нации" на ближайший век. Он также назвал очевидным жизнеспособность российского государства.

"Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина", - отметил Сурков.

Кроме того, залог долговечности "государства Путина" он видит в "умении слышать и понимать народ".

"Видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно - уникальное и главное достоинство государства Путина. Оно адекватно народу, попутно ему, а значит, не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории. Следовательно, оно эффективно и долговечно", - констатирует Сурков.

Напомним, летом 2018 года стало известно, что Сурков продолжит заниматься вопросами урегулирования на Донбассе с российской стороны.

В декабре спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что встреча с Сурковым зависит от позиции России по украинским морякам, захваченным в Керченском проливе.