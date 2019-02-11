У Путіна вважають, що Росія багато років залишатиметься його державою

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Сурков передрік піднесення російської нації завдяки Путіну

Так звана "велика політична машина" російського президента Володимира Путіна буде визначати обличчя Росії в найближчі сто років. Про це пише помічник Путіна Владислав Сурков в статті для "Незалежної газети", передає РБК-Україна.

Зокрема, Сурков зазначив, що в Росії складається держава нового типу, яка може визначити "піднесення російської нації" на найближче століття. Він також назвав очевидною життєздатність російської держави.

"Велика політична машина Путіна тільки набирає обертів і налаштовується на довгу, важку і цікаву роботу. Вихід її на повну потужність далеко попереду, так що й через багато років Росія все ще буде державою Путіна", - зазначив Сурков.

Крім того, запоруку довговічності "держави Путіна" він бачить в "умінні чути і розуміти народ".

"Бачити його наскрізь, на всю глибину і діяти відповідно - унікальне і головне достоїнство держави Путіна. Воно адекватно народу, попутно йому, а значить, не піддається руйнівним перевантаженням від зустрічних течій історії. Отже, воно ефективно і довговічно", - констатує Сурков.

Нагадаємо, влітку 2018 року стало відомо, що Сурков продовжить займатися питаннями врегулювання на Донбасі з російської сторони.

У грудні спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що зустріч з Сурковим залежить від позиції Росії щодо українських моряків, захоплених у Керченській протоці.