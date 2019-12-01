Суперблондинка Полякова на X-Факторі зважилася на кардинальню зміну іміджу

Оля Полякова для популярного шоу X-Фактор зважилася на сміливий експеримент зі своєю зовнішністю та з'явилася у незвичайному образі, хоча епатувати публіку для Королеви ночі аж ніяк не вперше. Артистка закликала підтримати учасників вокального конкурсу - своїх протеже - і заради цього "оновила" волосся. Співачка опублікувала фото в своєму Instagram і звернулася до шанувальників.

Так, суперблондинка України з тепер вже чорно-білими кучерями для симетрії вибрала костюм в аналогічній кольоровій гамі з глибоким декольте.

Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Додамо, що цього разу Оля з'явилася і без одного з найголовнішого свого атрибута - неймовірного й унікального головного убору.

"Колдун 02! Няня 04! Аня 06! На номер 7766! Хлопці, підтримайте найстаршу категорію!" - закликала Полякова.

Користувачі мережі захоплюються сміливим образом артистки і визнають, що вона має просто "чумовий" вигляд. Деякі знаходять подібність Полякової в такому амплуа з епатажною Леді Гагою.

Як завжди шикарна;

Оля ти дуже, дуже, дуже красива;

Чудова Ольга;

На вас тут схожа Леді Гага!

Костюм шикарний;

Ти така красива завжди, і на Х-Факторі божественна;

Чума;

Олюся, щось кучері тобі не дуже... Прости, ти з ними старшою виглядаэш. Люблю тебе, за твою відвертість і талант.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юна дочка Полякової підкорила мережу своєю красою.