Суперблондинка Полякова на X-Факторі зважилася на кардинальню зміну іміджу

Оля Полякова вразила мережу новим образом
Оля Полякова для популярного шоу X-Фактор зважилася на сміливий експеримент зі своєю зовнішністю та з'явилася у незвичайному образі, хоча епатувати публіку для Королеви ночі аж ніяк не вперше. Артистка закликала підтримати учасників вокального конкурсу - своїх протеже - і заради цього "оновила" волосся. Співачка опублікувала фото в своєму Instagram і звернулася до шанувальників.
Так, суперблондинка України з тепер вже чорно-білими кучерями для симетрії вибрала костюм в аналогічній кольоровій гамі з глибоким декольте.
Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)
Додамо, що цього разу Оля з'явилася і без одного з найголовнішого свого атрибута - неймовірного й унікального головного убору.
"Колдун 02! Няня 04! Аня 06! На номер 7766! Хлопці, підтримайте найстаршу категорію!" - закликала Полякова.
Користувачі мережі захоплюються сміливим образом артистки і визнають, що вона має просто "чумовий" вигляд. Деякі знаходять подібність Полякової в такому амплуа з епатажною Леді Гагою.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юна дочка Полякової підкорила мережу своєю красою.