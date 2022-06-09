Над Сумською областю літак збив російську ракету

У Роменському районі Сумської області український літак збив російську ракету. Уламки впали в одному із населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Над Роменським районом сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних Сил України збив ворожу крилату ракету! Дякую нашим захисникам!", - написав голова Сумської ОВА.
Нагадаємо, росіяни щодня обстрілюють Сумську область з різних видів зброї. Б'ють практично по всій лінії кордону. Вчора нанесли удар по території Краснопільської громади з літаків.
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