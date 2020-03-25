У Сумській області зафіксували смерть хворої коронавірусом

У Конотопі (Сумська область) сьогодні, 25 березня, померла жінка, у якої експрес-тестом виявили коронавірус. Про це повідомили у Сумській обласній державній адміністрації (ОДА) на сторінці в Facebook.

Зазначається, що жінка померла у Конотопській центральній районній лікарні. Наразі аналізи померлої було відправлено до обласного лабораторного центру для остаточного встановлення діагнозу.

"Причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми й не є підставою встановлення остаточного діагнозу. Тільки після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причину смерті", - заявили в ОДА.

Нагадаємо, раніше мер Конотопу Артем Семеніхін повідомив, що сьогодні у жительки Конотопського району два експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат. Хвора знаходилася в реанімації місцевої лікарні та була підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Також РБК-Україна писало, що у Центрі громадського здоров'я повідомили про збільшення кількості підтверджених випадків коронавірусу в Україні. Станом на вечір 25 березня в Україні виявили 136 випадків COVID-19.