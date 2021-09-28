У Сумській області під час завантаження військової техніки  загинув військовослужбовець

У Сумській області 27 вересня загинув військовослужбовець. Він отримав травми, не сумісні з життям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кролевецьку міську раду .

Старший солдат В’ячеслав Квокша загинув під час завантаження військової техніки 10 реактивної артилерійської батареї 4 реактивного артилерійського дивізіону ( В/Ч А1476 ). Він опинився між двома транспортними засобами та отримав травми, не сумісні з життям.

На даний час обставини смерті з’ясовуються.

В’ячеслав Квокша 1996 року народження. Проживав разом з батьками у селі Буйвалове. У 2017 році призваний спочатку на строкову військову службу, а потім на службу за контрактом.